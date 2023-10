L’Astralpool CN Sabadell suma el primer triomf a la Champions

La primera al sac. L’Astralpool CN Sabadell ha guanyat el seu primer partit de la temporada a la LEN Champions masculina a la piscina de l’Steaua de Bucarest (8-11). Els de Quim Colet, després de la derrota als penals davant el Brescia a l’estrena, sumen 4 punts i fan un primer pas en la cerca de la classificació pels quarts de final. L’inici del partit, però, no convidava a l’optimisme. Els romanesos s’han avançat a la primera acció i, pocs instants més tard, Fran Valera ha enviat un penal al travesser.

I és que els pals i el porter, Marius Tic, han negat el primer gol sabadellenc durant cinc minuts de partit amb un bon grapat d’intervencions. De la insistència, Alberto Barroso ha igualat i Fynn Schutze ha respost una nova anotació dels locals. Ha estat al segon quart que s’ha començat a desfer la fortalesa defensiva i l’Astralpool ha trobat les escletxes. Malgrat que s’ha tornat a avançar l’Steaua, Òscar Asensio i Pep Bonet han capgirat el marcador i Kostas Averka ha duplicat l’avantatge sobre la botzina amb un bon 3 a 5.

Passat l’equador de l’enfrontament, els de Quim Colet han sabut jugar amb l’avantatge. Fynn Schutze, Blai Mallarach i Alberto Barroso han vist com els seus gols eren contrarestats pels locals, però, igual que al segon període, Averka ha trobat el forat als darrers instants per augmentar una mica més la distància (6-9). Als últims 8’, amb el partit gairebé decidit, Barroso ha continuat la seva particular actuació amb dos grans gols més que han certificat el parcial d’empat a 2 i el definitiu 8 a 11 al marcador. L’Astralpool tornarà a la Champions el dia 17 d’octubre a la piscina del Novi Beograd.