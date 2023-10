Repassa les notícies més destacades d’aquest divendres a Sabadell

Les entitats són un motor imprescindible en el creixement de Sabadell. Una de les capdavanteres a la nostra ciutat és Cipo, que dijous va organitzar la quarta edició del Sopar d’empreses.

Cipo és l’aixopluc de més de 200 persones amb discapacitat intel·lectual i l’entitat que volen fer el salt al mercat laboral. És una de les entitats sabadellenques que han apostat pel Centre Especial de Treball, una empresa formada per treballadors amb discapacitat. “Volem que les persones amb discapacitat intel·lectual aconsegueixin feina, instem els empresaris a apostar per persones amb discapacitat”, va expressar Joan Madaula, president de l’entitat.

Junts ja forma part d’ El Sabadell del sí després de l’acord amb el PSC per enrolar-se al Govern de la ciutat. La decisió ha despertat en els grups municipals de l’oposició les crítiques per un pacte que titllen com una “frivolitat política”, esperada però innecessària després de l’evolució del darrer mandat.

El setembre passat va entrar en vigor la llei de benestar animal, una normativa que estableix una sèrie de drets per a ells, però també d’obligacions per a les persones que en tenen. El nou decret impulsat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 regula la relació amb els gossos, però també amb els gats i altres animals de companyia.

El futbolista sabadellenc, Cristian Tello, ara a les files de l’Al-Fateh de la primera divisió de l’Aràbia Saudita, inaugurarà aquest dissabte un concessionari de cotxes d’alta gamma a Terrassa.

El nom d’aquesta plaça, al Centre, sempre ha despertat el somriure i la burla dels més petits. “De veritat que es diu del pipí?”, s’han preguntat molts sabadellencs quan eren encara estudiants d’infantil o de primària. Fins que un dia descobrim que, efectivament, la plaça del Pi-pi no té res a veure ni amb el pipí ni amb orinar. En coneixes la història?