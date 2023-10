Mor el pintor i decorador Josep Comes Busquets

El decorador i pintor Josep Comes Busquets (Barcelona, 1924) va morir el dijous 5 d’octubre. L’artista va deixar una gran emprempta al patrimoni de la ciutat, on es va formar al llarg dels anys 60. Durant més de 10 anys va estar vinculat a la junta directiva de l’Acadèmia de Belles Arts, de la qual va ser director artístic i president.

Comes Busquets tenia la seva residència a l’Ametlla del Vallès. La cerimònia de comiat es va celebrar el dissabte passat al Tanatori de Granollers.

El novembre de 2020 recordàvem la decoració de la desapareguda pastisseria La Divina Pastora (Rambla, 205).

Josep Comes va ser autodidacta. Als 12 anys ja feia de pintor i li encarregaven “les coses difícils” per la traça que tenia, segons explicava dos anys enrere el seu fill, Miquel Comes. És així com va començar a pintar anuncis en edificis i als autobusos del municipi. Fins que un dia li van proposar decorar una casa i va començar una nova etapa que l’acompanyaria la resta de la seva vida. Ell ho dissenyava tot, i comptava amb els professionals adequats de cada sector per portar-ho a la pràctica.

Amb els anys, va ser professor del col·legi Mercantil, l’acadèmia Miralles i també feia classes particulars. Del 1978 al 1980 també va presidir l’Acadèmia de Belles Arts.