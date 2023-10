L’amor impregnarà el cicle de la Fundació Òpera Catalunya

Sabadell i l’amor injecten vida a la 36a temporada de la Fundació Òpera Catalunya (FOC). La ciutat perquè produeix i estrena les obres del circuit, com sempre ha fet. El sentiment perquè impregna els quatre títols que, de ben segur, ompliran la Faràndula: Romeu i Julieta de Charles Gounod, que també representaran els alumnes de l’Escola d’Òpera; la sarsuela Doña Francisquita, d’Amadeu Vives, en el centenari de l’estrena de l’obra; i dues òperes de Giacomo Puccini, Manon Lescaut i Turandot, que el 2024 commemoraran el 100è aniversari de la mort del compositor. És una producció escenificada més que l’any passat.

La nova temporada de la FOC també arribarà a Estònia, al Festival d’Òpera de Saaremaa, del 23 al 27 de juliol de 2024. Hi oferiran cinc produccions. I fora de Catalunya, tornarà a al Palacio de Festivales de Cantabria a Santander. En total, doncs, el 36è Cicle Òpera a Catalunya – 41a Temporada d’Òpera a Sabadell durà a escenaris un total de 47 representacions –40 en el circuit català– de 8 títols escenificats a 15 ciutats diferents. De Sabadell, al món.

“El circuit d’òpera a Catalunya és un petit miracle construït al llarg de molts anys”, ha comentat en la presentació de temporada, dilluns al Museu d’Història de Catalunya, el director general de la FOC, Òscar Lanuza. Ha definit la temporada com a estimulant, original, ambiciosa i amb títols populars per encaixar.

La nova temporada arriba amb l’embranzida de les xifres històriques de la passada: prop de 32.000 espectadors, un increment de 10.000 anuals. Madama Butterfly, de G. Puccini, per exemple, va arribar al 97% d’ocupació mitjana. A més, es van vendre més de 600 entrades a joves, que van gaudir de l’espectacle per 10 euros. “Estem creant un costum. Això és una molt bona notícia! Els joves s’organitzen en grup per veure òpera”, ha celebrat Lanuza.

A la presentació, hi ha estat el regidor de cultura de Sabadell, Carles de la Rosa, qui ha destacat la singularitat de la ciutat a l’hora de produir espectacles i la feina per “fer accessible l’òpera a tothom”. A la ciutat, la FOC posa a disposició un abonament per veure les quatre obres per 54 euros. Serà una temporada important per a Sabadell, ja que coincidirà amb la celebració de la Capital de la Cultura Catalana 2024.

El vicepresident de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, ha desglossat fil per randa les produccions, detallant que l’amor en serà “el fil conductor”. Un amor ben diferent a cadascuna, però: des de la passió exacerbada, romàntica i juvenil de Romeu i Julieta fins a l’”amor empoderat” de la Francisquita, passant per “l’amor salvatge” de Manon Lescaut o “el misteriós i transformador” de Turandot.

El director General de Promoció Cultural i Biblioteques, Josep Vives, s’ha sumat als el·logis afirmant que la bona assistència és normal, perquè quan “la qualitat és bona, atrau gent”.