Repassa totes les notícies més importants a Sabadell

Els successos, la cultura i l’esport van marcat l’actualitat informativa d’aquest inici de setmana, que ha començat farcida de notícies rellevants a Sabadell.

Sabadell i l’amor injecten vida a la 36a temporada de la Fundació Òpera Catalunya (FOC). La ciutat perquè produeix i estrena les obres del circuit, com sempre ha fet. El sentiment perquè impregna els quatre títols que, de ben segur, ompliran la Faràndula: Romeu i Julieta de Charles Gounod, que també representaran els alumnes de l’Escola d’Òpera; la sarsuela Doña Francisquita, d’Amadeu Vives, en el centenari de l’estrena de l’obra; i dues òperes de Giacomo Puccini, Manon Lescaut i Turandot, que el 2024 commemoraran el 100è aniversari de la mort del compositor. És una producció escenificada més que l’any passat.

Fi de trajecte. El Consell d’Administració del Centre d’Esports Sabadell ha destituït de manera fulminant el tècnic Miki Lladó després de l’última derrota davant el Fuenlabrada (0-1) i els crits que es van sentir des de la graderia al final del partit demanant la marxa del santcugatenc. Semblava que podria tenir un ultimàtum el pròxim dissabte al camp del Rayo Majadahonda, però finalment el club ha optat per la via del canvi i es converteix en el primer entrenador cessat en el grup I de la temporada tot i estar fora de la zona de descens per l’average golejador.

L’assassinat de Pedro Fernández, també conegut com el crim de les bessones de Sabadell, arriba als tribunals. La primera sessió del judici, celebrada aquest dilluns, ha servit perquè tant la Fiscalia, com l’acusació i les defenses mostressin les seves cartes davant del jurat popular que haurà de dictar sentència.

Els delictes d’odi i discriminació van créixer a Sabadell l’any passat respecte al 2021, segons les dades dels Mossos d’Esquadra (+33%). En total, el 2022 es van denunciar 28 casos, set més que l’any anterior. Es tracta d’infraccions que esdevenen per raó de la raça, l’origen nacional o ètnic, l’idioma, la religió, la minusvalidesa física mental, l’orientació sexual o altres factors similars. Del balanç anual, criden l’atenció especialment dos aspectes.

Hi ha tres carrers de Can Deu que sovint es queden a les fosques. El carrer dels Pins, de les Palmeres i Ginesta. Els veïns denuncien talls freqüents de l’enllumenat públic des de l’any 2019. “Són talls descontrolats que a vegades triguen durant tota la nit”, sosté en Jordi Segura, veí del barri.