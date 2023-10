Denuncien que no arriben les ajudes escolars a les famílies vulnerables de Sant Cugat

La Coordinadora d’AFES de Sant Cugat del Vallès denuncia que no estan arribant les ajudes a famílies vulnerables que podrien accedir a les Motxilles Escolars, previstes en el Pacte contra la Segregació Escolar. L’any passat s’adreçava a alumnat d’i3 i 1r d’ESO. El col·lectiu assegura que l’any passat els centres educatius ja van reclamar imports ordinaris a pares i mares d’infants que s’hi podien acollir, i que aquest any s’està repetint la situació. Per aquest motiu reclamen que es retornin els imports pagats el curs passat i que es regularitzi la situació a les famílies que es poden beneficiar de les ajudes aquest any i l’anterior. Adverteixen, a més, que aquesta situació es pot estar donant en centres educatius d’arreu del país.

El col·lectiu destaca que el departament d’Educació va posar en marxa l’any passat un paquet de mesures per a la igualtat d’oportunitats entre alumnes en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar. Aquestes se centraven en una dotació econòmica que en el curs passat es destinava als alumnes d’i3 i 1r d’ESO que es trobaven amb Necessitats Especials de Suport Educatiu per tipologia socioeconòmica o cultural (NESE-B), amb imports d’entre 380 i 390 en cas de centres públics i de 950 en concertats.

Això implicava que l’alumnat no havia d’assumir despeses vinculades a allò necessari i obligatori, des de roba o uniformes fins a material, ordinadors, excursions o colònies. “Ens hem trobat amb famílies que no les han informat que tenen aquest ajut concedit, i potser l’any passat hi va haver caos, però aquest és el segon curs i s’han doblat les motxilles, perquè els de primer curs pugen i les mantenen, a la vegada que les reben els de primer curs”, explica Carme Roca, tresorera de la Coordinadora.

En aquest sentit, apunten que famílies que s’hi podien acollir al curs 2022-2023 no van ser informades i van haver de pagar les quotes corresponents com la resta de famílies, i que aquest any s’està repetint la mateixa situació. Aquests imports, a més, haurien de ser voluntaris, destaquen des del col·lectiu.

“Claredat i transparència”

Amb tot, la llista de greuges comptabilitza l’import pagat el curs passat, que reclamen que es retorni a les famílies que el van abonar tot i la seva condició de vulnerabilitat i que s’aturi la petició de cobraments per al curs vigent dels imports corresponents a l’activitat als centres, entre d’altres. A més, denuncien que en algun cas s’ha trigat en fer el reconeixement de vulnerabilitat dels infants a través de la condició NESE-B donada la falta de dades de la seva condició socioeconòmica, que alenteix l’assignació d’ajuts com ara les beques menjador.

Per aquest motiu reclamen “claredat i transparència” en la gestió de les ajudes, sobretot a famílies necessitades, i que s’informi a les famílies de la seva condició NESE-B, així com que no han de pagar cap quota aquest curs. De la mateixa manera, reclamen que també s’informi als equips directius i administratius dels centres del funcionament d’aquestes ajudes i que Educació els faciliti les eines de gestió necessàries, així com garantir les partides necessàries via pressupostos de la Generalitat.