Inici de setmana frenètic a Sabadell, amb novetats en diversos àmbits que afecten directament els ciutadans. La compra del Museu del Gas o la pujada del preu de l’aigua, en primera plana informativa.

L’Ajuntament de Sabadell pagarà 3,18 milions d’euros a Naturgy per l’antic Museu del Gas. L’alcaldessa, Marta Farrés, ho ha anunciat en la presentació de la compra i reforma de l’equipament, que s’ha de convertir en el nou museu d’història, del tèxtil i del disseny de Sabadell. El recondicionament de l’espai, abandonat des de fa cinc anys, començarà el 2025 i tindrà un cost d’uns 500.000 euros, segons les primeres estimacions de l’Ajuntament.

L’aigua s’encarirà per la sequera i l’increment dels costos de les dessaladores. Sabadell s’abasteix de la companyia Aigües Ter – Llobregat (ATL), i aquest ens proposa apujar la seva tarifa mitjana un 33,7% a partir de gener de l’any vinent. Això suposaria que el rebut s’incrementaria un euro per persona i mes (a Sabadell es factura cada tres mesos).

Relleu als Mossos d’Esquadra a Sabadell. L’intendent Antoni Milla, substituirà en el càrrec a Enric Cervelló, en el càrrec des de novembre del 2019, ara fa gairebé quatre anys. El canvi de mans ja s’ha fet efectiu

Després d’unes hores de contactes i negociacions per solucionar tots els serrells, sobretot per la confecció de l’staff, Gerard Bofill ha estat confirmat oficialment com a nou tècnic arlequinat. Com ha avançat el Diari de Sabadell, és qui tenia més números per substituir al destituït Miki Lladó, però sobre la taula figuraven altres opcions.

Ensurt al col·legi Tarrés, a la Creu Alta. Una família va irrompre dimarts amb violència a algunes aules de primària de l’escola, segons han fet saber famílies del centre a aquest mitjà de comunicació. “Han increpat alguns dels professors, els han escridassat i han colpejat parets i portes de l’escola”, ha detallat el familiar d’un estudiant del centre, que prefereix mantenir l’anonimat.