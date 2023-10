Òscar Lanuza, al capdavant de la direcció general de la Fundació Òpera a Catalunya i de l’Orquestra Simfònica del Vallès, desgrana la singularitat de la temporada que comença i parla de Sabadell, com a capital exportadora de produccions.

Els amants de l’òpera estan de sort. Aquesta temporada, podran veure una obra escenificada més a la Faràndula!

Volem fer l’esforç de consolidar els quatre títols escenificats per temporada. Al final, l’espectador d’òpera, igual que el del teatre, vol gaudir de l’experiència completa. I aquesta és també la millor manera d’atraure els joves, que estan interessats per la part visual.

La producció “extra” és una sarsuela, Doña Francisquita.

És una obra divertida, amb una visió fresca i per a tots els públics. Té una trama de comèdia i embolics i, a més, una part de diàlegs, com és propi de la sarsuela, que encara facilita més l’accés a l’òpera.

La resta d’obres de la temporada són igual de populars?

La particularitat és que són títols no tan habituals com les Traviates, Bohèmes, Butterflies… Però sí que són molt atractius, de qualitat i estimulants. Molts amants de la lírica vindran de fora de Sabadell perquè saben que aquí hi ha una temporada de gran format amb obres de qualitat que no són les que ha vist tothom.

Hi ha l’afany d’atraure joves, em comentaves.

Totes les òperes són per a joves, tot i que no estan específicament adreçades a joves. En puc donar fe: la meva filla té 13 anys i en gaudeix molt més que qualsevol altre concert simfònic. Els joves són prou madurs per acostar-se a tots els formats. I, evidentment, molts espectadors que tenim van començar a gaudir de l’òpera quan eren joves.

Què feu per a atraure’ls?

Hi ha una gran aposta perquè vinguin els menors de 30 anys amb entrades a 10 euros. Està funcionant molt bé: un 10% dels espectadors s’hi acullen.

És una molt bona notícia.

Estem detectant que hi ha molts menors de 30 anys que estan agafant el costum d’anar a l’òpera. S’estan aficionant a anar-hi amb el grup d’amics. No només venen als grans clàssics, sinó també a les noves propostes. En el Romeu i Julieta representaran el 15% del públic. Pot semblar poc, però no ho és. Faran de tractors de més joves. És un efecte que hem detectat, arrosseguen els seus cercles. És una molt bona notícia, són el relleu, el públic del futur.

Òpera a preus populars. Segur que hi ha gent que no ho sap o no s’ho creu!

Hi ha entrades a 15 euros per a públic de qualsevol edat. A la Faràndula, des del pis, l’òpera es veu completament i hi ha molt bona acústica. Hi ha un abonament per les quatre obres de la temporada a 50 euros; a platea, per 250. Pensem que és una experiència molt assequible, i no ens oblidem que estem parlant d’un espectacle de gran format en què treballen uns 140 professionals.

Esteu d’enhorabona perquè és una temporada internacional per a vosaltres.

En representació de Catalunya, som la companyia convidada al Festival de Saaremaa a Estònia l’any 2024. Tindrem el plaer d’oferir-hi cinc concerts. No hi ha gaires teatres que puguin exportar les seves produccions a altres indrets, però en el nostre cas estem acostumats a ser flexibles. Els equips tècnics i artístics tenen per mà ser capaços de girar per teatres de Catalunya.

La vostra raó de ser, però, és el circuit de Catalunya?

La nostra raó de ser són, òbviament, les funcions a Sabadell i, després, el circuit per 13 ciutats de Catalunya. Però això no vol dir que hàgim de renunciar a la perspectiva internacional. És un reconeixement a la capacitat, a la qualitat, a la manera de treballar, a la trajectòria i a la feina dels últims anys consolidant un projecte que és difícil. Perquè fer òpera és difícil, a nivell organitzatiu i econòmic.

Per si algú està despistat, quines són les singularitats de l’òpera a Sabadell?

És segurament l’únic teatre d’òpera a Europa que té una raó de ser itinerant. Alhora, el circuit aposta per produccions pròpies. Tot ho fem nosaltres i després ho adaptem. Treballem des de la proximitat, però no només física, a la ciutat, sinó mantenint preus populars i treballant amb molts artistes d’això que ara en diem quilòmetre zero, del país, arrelats. Talent jove i local