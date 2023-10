La Fundació Quetzal celebrarà els seus 25 anys el maig del 2024

La Fundació Quetzal, amb seu a Sabadell, celebra enguany el seu 25è aniversari. L’entitat ha ajornat la festa prevista per a aquest divendres al parc de Catalunya de la ciutat, en una jornada festiva i commemorativa que s’ha traslladat al 31 de maig de l’any que ve per la previsió meteorològica adversa aquesta setmana.

Amb més de 400 col·laboradors, la fundació ha engegat des de fa més de dues dècades iniciatives a territoris com Etiòpia, l’Índia, Hondures i Guatemala, on mantenen un menjador infantil, a San Juan de La Laguna. L’objectiu és ajudar els més petits de la zona amb aportacions econòmiques i altres accions. “No anem als llocs a controlar. Anem perquè ens agrada ser-hi i sentim els indrets com casa nostra. Volem fer voluntariat i ho gaudim moltíssim”, explica la Paquita, una de les impulsores de la fundació.

Els viatges, detalla, s’han hagut de restringir a determinats territoris per culpa dels conflictes interns, com a Etiòpia, que desaconsellen el viatge. A finals d’any, explica, té previst anar a Guatemala per passar-hi al voltant d’uns vint dies. Les expedicions també arriben a l’estiu, com l’any passat.

Quetzal té la seva seu a l’Escola Guixot de Sabadell, on obren les seves portes a tots els ciutadans que vulguin col·laborar i sumar-se a la causa. Fa uns mesos, la seva tasca va ser reconeguda pel Fons Català de Cooperació, amb la visita del seu responsable, Xavier Ruiz, que va lloar la tasca de la fundació en els últims 25 anys.