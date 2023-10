La Fundació Olga Torres, amb seu a Sabadell, entrega aquest dijous a la Pedrera de Barcelona per 20è any consecutiu les seves beques destinades a la investigació oncològica. Les dues beques, de 60.000 euros cadascuna, s’atorguen a investigadors que treballen en projectes relacionats amb el càncer de còlon; i que enguany han reconegut la Dra. Sonia Forcales amb la beca Josep Bombardó Navinés –que premia professionals consolidats amb més de deu anys d’experiència en el món de la recerca oncològica– i el Dr. Joffrey Pelletier amb la beca Dionís Torres Segura –per a investigadors emergents–.

“És un honor rebre aquesta beca de tant prestigi i veure que la fundació confia en la nostra recerca”, celebra la Dra. Sonia Forcales, que és la segona vegada que rep la distinció. En el seu cas, el projecte s’emmarca dins d’un estudi que el seu equip va engegar fa set anys per buscar mètodes que estimulin una millor efectivitat de la quimioteràpia en casos de càncer de còlon. “Vam detectar que la quimioteràpia en aquests malalts no tenia la funcionalitat que era requerida i aquesta resistència podia donar-se perquè hi ha zones de l’ADN que estan més protegides”, detalla la doctora. Amb l’empenta de la beca, el projecte podrà seguir caminant per “identificar les dianes terapèutiques per eliminar aquesta resistència de l’ADN davant del trac”.

Més de 2 M d’euros en beques

Des de l’any 2005, quan es va donar la primera beca, la Fundació Olga Torres ha fet un total de 18 convocatòries, avaluant més de 600 projectes, i duent a terme el finançament d’un total de 34 recerques, amb una inversió total de 2 milions d’euros. A les beques d’enguany hi van opositar 26 projectes, onze dels quals ho van fer adreçats a la Beca Josep Bombardó Navinés i 15 a la Beca Dionís Torres Segura.

“La Fundació va constituir-se l’any 2003 per Dionís Torres, constructor de maquinària tèxtil, en memòria de la seva filla Olga, que havia mort l’any anterior i que era el darrer membre que li quedava del seu nucli familiar després d’haver perdut anteriorment la seva esposa i el seu altre fill”, apunta el Dr. Joaquim Bellmunt, oncòleg i professor de Harvard, i actualment també president de la Fundació Olga Torres. “A la seva defunció l’any 2003, el Sr. Torres va llegar tot el seu patrimoni a la Fundació, per dedicar-ho a la investigació del càncer”, detalla el president.

“Cal més inversió”

Tant la Dra. Forcales com el Dr. Bellmunt coincideixen que a l’estat espanyol cal més inversió en investigació. “Que hi hagi actes de filantropia com els de la nostra fundació és un exemple a seguir en un context on els ajuts que dona l’estat són tan limitats”, sosté el Dr. Bellmunt. Dirigeix un dels centres d’estudi relacionats amb el càncer del Dana Farber Hospital als Estats Units i assegura que “allà tot va més de pressa i hi ha més dedicació i implicació per la recerca científica”, admet. De fet, el doctor acaba de rebre una beca milionària per la recerca del càncer als Estats Units.

Per la seva banda, la Dra. Forcales bateja el hub de salut de Barcelona “com un dels més reconeguts” i admet que “ara veiem com Catalunya també atrau talent de fora”. Malgrat tot, lamenta que “Espanya és actualment un dels països que està a la cua d’Europa en inversions a la recerca i el finançament és clarament insuficient”. La doctora aplaudeix els projectes, les entitats o les fundacions, com l’Olga Torres, que de forma filantròpica recullen fons per destinar-los a la investigació. “Aquesta beca ens permet anar més enllà”, conclou la doctora.