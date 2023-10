No passaria d’una anècdota si no fóssim de ple en l’era d’internet. En les últimes hores, unes tanques amb el logotip de l’Ajuntament de Sabadell han aparegut a la ciutat de Badalona. Una escena que ha despertat sorpresa a les xarxes socials, que s’han omplert de comentaris per la curiosa circumstància.

La situació respon a les dinàmiques pròpies de les empreses que treballen a l’espai públic de Catalunya, tal com han precisat fonts municipals. Quan una companyia contractada per un ajuntament necessita tanques, de vegades, en recollir un cop finalitzada la feina, s’enduen aquests elements per delimitar l’espai de feina. Això va passar recentment amb unes tanques de Sabadell, motiu pel qual han aparegut en els últims dies a Badalona. De fet, els dos consistoris ja s’han posat en contacte per a recuperar les tanques. És una situació habitual, que fa que algun cop també hagin aparegut a la nostra ciutat tanques originalment d’altres municipis.

El mitjà Tot Badalona ha publicat en les últimes hores les fotografies, que han despertat l’enginy de molts usuaris d’X que hi han dit la seva. “Les va portar gent de Terrassa segur”, ironitzava un d’ells. “Pensava que jo era l’única cosa de Sabadell que podies trobar per Badalona”, es pot llegir en un altre.

🚧Badalona “pispa” les tanques a l’@Aj_Sabadell. Apareixen diverses tanques al Centre de #Badalona amb el logo de l'”Ajuntament de #Sabadell” pic.twitter.com/tH2Qt50Gy5 — TOT Badalona (@Totbadalona) October 18, 2023