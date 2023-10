Mig miler de persones es concentren a Sabadell en suport del poble palestí

Al voltant de mig miler de persones, segons fonts policials, s’han reunit divendres a la tarda a la plaça del Doctor Robert per mostrar el seu rebuig a la guerra a l’Orient Mitjà. Sota el lema “Aturem el genocidi del poble palestí”, la cita va congregar famílies, entitats, personalitats de diversos partits i membres del teixit associatiu de la ciutat que van reclamar que s’aturi l’escalada bèl·lica.

Durant la concentració, membres de l’organització han llegit un manifest en català i àrab per denunciar la voluntat “d’acabar amb el poble palestí, portant a terme un genocidi que s’està perpetrant davant dels nostres ulls”. Els parlaments, que han arribat acompanyats de proclames entre assistents i versos de poesia en l’escenari, han reclamat als diferents governs que es posicionin i pressionin a Israel “per fer complir els drets humans”.

La manifestació ha estat organitzada per Sabadell amb el poble palestí, que dona nom a l’agrupació d’entitats reunides els últims dies després l’esclat del conflicte Israel-Palestina. Després dels discursos, un nombrós grup ha recorregut el passeig de la plaça Major fins al passeig de Manresa, on ha finalitzat la trobada, amb crits de “no és una guerra, és un genocidi”.

Abans de la manifestació, el president de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), Manuel Navas, va expressar la voluntat que l’acte servís per “donar resposta a la massacre que està executant el govern sionista contra el poble palestí”. “Estem rebent el suport de moltes institucions i esperem poder traslladar la nostra ajuda”, exposava Navas. En aquest sentit, el grup encara no ha articulat les mesures que es preveu dur a terme, però l’objectiu és fer arribar aquesta ajuda humanitària a la zona afectada a pesar de les complicacions creixents en el territori, sobretot a Gaza. “Hem notat una onada de solidaritat molt important”, celebrava.

Moció per a una resolució pacífica

Dimecres, la Junta de Portaveus va aprovar una moció per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional. El text va ser aprovat per majoria amb els vots a favor del PSC, ERC, la Crida i En Comú Podem, el vot en contra de Vox i l’abstenció de Junts.

Manifestació en altres localitats

Diversos municipis catalans han estat escenari de concentracions en el mateix sentit. Dimarts hi va haver manifestacions a localitats vallesanes com Ripollet, Cerdanyola, a més d’altres punts com Girona, Granollers, Manresa, Solsona o Arenys de Mar, entre altres. A Barcelona, unes 3.000 persones van omplir passeig de Gràcia dimecres en rebuig del govern israelià.