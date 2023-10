Els acusats pel crim de les bessones de Can Llong, culpables de l’assassinat de Pedro Fernández

Les bessones de Can Llong, Pilar i Dolores (Loli) Vazquez, i l’Isaac Gil, han estat declarats culpables de l’assassinat amb premeditació de Pedro Fernández, segons han afirmat els familiars de la víctima al Diari. El jurat popular els ha atribuït la mort de Fernández que va rebre 12 cops amb una barra metàl·lica al domicili de la seva parella, la Dolores, l’any 2021 al barri de Can Llong de Sabadell. Segons fonts judicials, s’ha acordat l’ingrés immediat a presó de la Loli, parella del Pedro, l’única acusada que estava en llibertat.

El jurat tribunal ha considerat culpable per unanimitat per assassinat amb traïdoria l’home, culpable per unanimitat com a coautora del delicte d’assassinat amb traïdoria una de les germanes, la Pilar, i culpable per 8 vots a 1 com a coautora del delicte d’assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu l’altra germana, Loli, parella d’en Pedro.

“Per fi s’ha fet justícia, ara esperem que compleixin la condemna i que passin a la presó 25 anys”, assegura la germana de la víctima, Isabel Fernández. La família del Pedro assegura ara que han hagut de suportar la presència de la Dolores, qui va ser parella de la víctima, durant el judici: “Ens reptava amb la mirada. Era com si tot allò no anés amb ella”.

La família Fernández esperava amb angoixa el veredicte del tribunal popular. “No sabíem si la Loli entraria a presó, i això ens amoïnava”, apunten. I és que la defensa de Loli va al·legar que la dona patia violència de gènere, fet que podria haver desencadenat el crim. Així i tot, la família del Pedro ho nega rotundament. Tampoc hi ha proves que avalin aquesta acusació.

La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Isaac Gil, autor confés dels fets, i una de les germanes bessones, Pilar Vázquez, i 24,5 per a la parella de la víctima, Dolores Vázquez, que podria considerar-se inductora del crim. Queda demostrat que l’assassinat es va planificar i que el Pedro no va tenir possibilitat de defensar-se. I que tots tres acusats van participar en l’execució del crim. Les bessones haurien participat, entre d’altres, en la neteja de l’escenari del crim i el pla per enterrar el cos en un bosc. Ara caldrà esperar quina és la sentència final del jutge.

Per què van matar el Pedro?

La raó que va impulsar a la Loli, la Pilar i l’Isaac a cometre el crim no està clara. El fiscal demostra que els acusats odiaven la víctima, com ha quedat enregistrat a diverses gravacions de veu, a WhatsApp, que s’han presentat com a prova. Els fets van tenir lloc la nit del 9 al 10 d’agost del 2021 a un pis del carrer Porto, al barri de Can Llong.

La víctima dormia al domicili de la seva parella, Dolores Vázquez, quan va arribar la germana bessona, Pilar Vázquez, i la seva parella, Isaac Gil. L’Isaac i el Pedro no tenien una bona relació. I la víctima mantenia una relació tòxica amb la Loli. L’home va colpejar la víctima al cap amb una pota de cabra mentre dormia, sense que es pogués defensar. Tot i intentar fugir pel replà de la quarta planta, l’agressor el va perseguir pel portal i el va agredir amb fins a 12 cops al cap i a la cara.