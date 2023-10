Repassa les notícies més destacades d’aquest dilluns a Sabadell

Cap de setmana ple d’activitats culturals a Sabadell. La força de les entitats de la ciutat ha quedat palès amb jornades de pàdel, gegants i molta gastronomia.

Els Gegants de Sabadell estan d’enhorabona. Enguany han celebrat els seus 40 anys. Una gran fita per la qual han organitzat tot un cap de setmana ple d’activitats. I no han estat pas sols, ja que també han acollit 27a trobada comarcal de gegants. És per això que la ciutat s’ha omplert de colles geganteres d’arreu del país. En total unes 25 que han vingut a Sabadell per gaudir de la gresca i la xerinola.

L’olor de pop, lacón, xoriço i pebrots del padró s’ha apoderat aquest cap de setmana de Sabadell. Concretament, de l’Eix Macià, on el Centro Galego Nós ha celebrat una nova edició de la seva ja tradicional festa del pop gallec. Enguany en una data especial, ja que suposa la 10a edició de la cita.

La Fundació CIPO continua vinculant la seva tasca social amb l’esport. Per això aquest diumenge ha organitzat un torneig de pàdel solidari. Un esdeveniment que s’ha celebrat al Club Tennis Sabadell i que ha comptat amb una 80a de participants. Concretament, 40 parelles que s’han repartit en 3 categories, jugant 5 partits de 20 minuts cadascun en 7 de les pistes del club.

Les bessones de Can Llong, Pilar i Dolores (Loli) Vazquez, i l’Isaac Gil, han estat declarats culpables de l’assassinat amb premeditació de Pedro Fernández, segons han afirmat els familiars de la víctima al Diari. El jurat popular els ha atribuït la mort de Fernández que va rebre 12 cops amb una barra metàl·lica al domicili de la seva parella, la Dolores, l’any 2021 al barri de Can Llong de Sabadell. Segons fonts judicials, s’ha acordat l’ingrés immediat a presó de la Loli, parella del Pedro, l’única acusada que estava en llibertat.

El jove pizzer Eric Ayala ha complert el seu somni. Obrir la seva pròpia pizzeria. Un local situat al carrer Mare de Déu de les Neus que començarà a funcionar a partir d’aquest dilluns. Durant mesos Ayala ha fet servir les seves xarxes socials, en les quals acumula milers de seguidors-per mostrar les obres al restaurant. I, finalment, ha celebrat l’acte d’inauguració d’una manera innovadora.