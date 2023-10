Grupo BN inaugura l’ampliació de la seu corporativa: “És un símbol de compromís amb Sabadell”

L’empresa sabadellenca Grupo BN Facility Services ha inaugurat aquest migdia l’ampliació de la seu corporativa, ubicada al carrer de Mèxic, en un acte que ha servit, també, per commemorar el mig segle de vida de la companyia presidida per Andreu Clapés. “Aquesta nova seu és un símbol de creixement i compromís amb la comunitat empresarial catalana i espanyola, així com amb la ciutat de Sabadell. Estem emocionats d’afrontar el futur i continuar treballant junts”, ha explicat David Clapés, director general de la companyia, davant la presència d’un centenar d’assistents, entre els quals, l’alcaldessa Marta Farrés, representants de PIMEC i d’ASCEN, l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja.

La companyia sabadellenca, avui Grupo BN Facility Services, va néixer l’any 1972 sota la direcció d’Andreu Clapés, aleshores Ben-Net, i després de cinquanta-un anys de vida compta amb més de 2.000 treballadors i amb presència a tot el territori nacional. “És un motiu d’orgull, satisfacció i d’emoció ser avui aquí, per celebrar aquest aniversari. Els inicis no van ser gens fàcils, amb recursos limitats, però no ens vam desmoralitzar. Vam començar amb un despatx de 12 m2 i un magatzem de 50 m2, i avui dia s’han convertit en 1.600 m2 i 1.300 m2, respectivament”, ha celebrat el president, Andreu Clapés, durant la seva intervenció.

L’alcaldessa de l’Ajuntament, Marta Farrés, ha volgut remarcar aquesta efemèride, assegurant que “no totes les empreses compleixen cinquanta anys. A vegades ens obsessionem a voler portar empreses aquí, que ens encanta, però hi ha un element clau com són les empreses familiars, arrelades a la ciutat, que també és important que puguin créixer”. Així mateix, Farrés, ha afegit que empreses com Grupo BN Facility Services “generen riquesa al territori i llocs d’ocupació de qualitat”.