Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Arribem al tram final de setmana amb l’actualitat marcada pel Congrés de la Qualitat de l’Aire, que se celebra dijous i divendres a Fira Sabadell. Les ponències arriben en un moment de debat encès entre les administracions.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire a l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, va donar ahir el tret de sortida a la jornada inaugural per presentar algunes de les mesures que han convertit València en la capital verda europea 2024, una distinció que acredita les bones accions en aquest aspecte.

La jornada inaugural de la 3ª edició del Congrés de la Qualitat de l’Aire ha evidenciat algunes discrepàncies entre administracions per l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions. La cita a Fira Barcelona arriba en una setmana en què l’Arc Metropolità, amb nou ciutats de la regió metropolitana -entre elles Sabadell- va denunciar que la Generalitat treballa en una proposta que gira l’esquena a les necessitats i particularitats de cada localitat implicada.

Són dos dies a l’any, però el canvi d’hora genera un debat recurrent entre la ciutadania i els diferents sectors. Per què es fa? Quins beneficis aporta? I una qüestió que es planteja cada cop que toquem els rellotges: fins quan es farà? El cert és que aquest cap de setmana, tornarà a tocar els rellotges per ajustar-los a l’horari d’hivern. Almenys, aquells que no ho facin automàticament.

El Departament d’Acció Climàtica ha identificat un focus de cargol poma en una bassa als Horts de Can Roqueta de Sabadell. Divendres de la setmana passada els Agents Rurals van detectar 25 exemplars adults i set postes després de rebre l’avís per part de l’Ajuntament de Sabadell, que hauria vist l’animal en el marc de tasques de manteniment de la bassa.

El primer quart de campionat (9 de 38 jornades) ha tingut un balanç molt negatiu en clau arlequinada. Si el Sabadell mantingués l’actual prospecció de punts, en prou feines arribaria als 30 al final de la temporada, o sigui un descens de categoria rotund. És evident que això només són números i el futbol depèn de molts factors, però també és un fet que necessita canviar la dinàmica amb urgència.