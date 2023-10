600 multes a conductors de patinets elèctrics des de l’inici del 2023

Dues o més persones sobre un patinet elèctric. Circular per la vorera. Saltar-se el semàfor en vermell. Aquestes són algunes de les infraccions més habituals dels conductors de patinets elèctrics –VMP– a Sabadell. La Policia Municipal, des de l’inici d’any, ha interposat prop de 600 denúncies a conductors de VMP. Entre dos i tres multes cada dia.

Les infraccions més habituals són circular dues o més persones en un mateix vehicle o conduir els patinets per la vorera. Suposen cinc de cada deu denúncies. Però també hi ha altres multes per no respectar els semàfors en vermell o per conduir amb mòbils o auriculars.

Les sancions han recollit uns 102.000 euros, 170 euros de mitjana. Però si el conductor del VMP ho paga en un període determinat de temps, s’aplica una bonificació del 50%. “No volem recaptar diners, només que es facin bé les coses”, ha exposat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. “Intensificarem aquesta campanya les properes setmanes“, ha avançat. De conscienciació i de sancions. L’ordenança de trànsit, que s’haurà d’aprovar en aquest mandat, incorporarà les regulacions del patinet elèctric a Sabadell.

Al llarg de 2022 es van interposar 803 denúncies i les tipologies d’infraccions més comunes són com les de 2023: circular dues o més persones en un mateix vehicle, no respectar els semàfors en vermell o circular per la vorera o zones de vianants.

Què diu la normativa?