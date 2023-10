Brayan Javier va desaparèixer el passat 25 d’octubre. Segons els Mossos, per la zona entre el Polígon de Can Roqueta i la Pista Coberta d’Atletisme. L’avís s’ha rebut aquest dissabte, fent que tant els agents com Bombers hagin iniciat treballs de recerca a la zona.

Al voltant del riu s’han mobilitzat ambulàncies del SEM, 15 dotacions de Bombers i agents dels Mossos- per terra i en helicòpter.