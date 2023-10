L’oposició critica a l’Ajuntament per la gestió de permisos a l’acampada contra el Quart Cinturó

Aquest cap de setmana hi ha prevista una acampada contra el 4t Cinturó. La cita se celebra a l’avinguda de les Palmeres (Can Déu) i entre els seus actes hi ha programat una acampada nocturna. Una activitat que ara està en entre dubte, ja que l’Ajuntament ha denegat els permisos per poder dormir a l’espai. Des del consistori han expressat que l’ordenança d’ocupació de la via pública no permet les acampades en termes municipals. Però, davant la mesura ja han aparegut les primeres crítiques. Concretament dels comuns, Esquerra i la Crida.

En el cas de Sabadell en Comú Podem ha estat Joan Mena qui ha alçat la veu. Segons Mena “no es pot limitar el dret a manifestació” i considera que el consistori no pot prohibir una mobilització que “compleix clarament la llei i normativa vigent” simplement perquè “no comparteixen l’esperit d’aquesta mobilització”.

Per part dels republicans, Gabriel Fernàndez ha mostrat la seva opinió a les xarxes socials. El líder d’ERC a Sabadell considera que el govern del PSC-Junts ha de “garantir el dret a manifestació” en comptes de “crear tensions innecessàries”.

I pel que fa a la Crida, aquests han expressat que “el PSC silencia, ignora i ataca a qui confronta les seves idees”.