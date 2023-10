FOTOS | Les acrobàcies de ‘Nuye’ causen furor al Principal

Les acrobàcies de ‘Nuye‘ han arribat al Teatre Principal. L’obra de la companyia de circ Eia ens presenta sis acròbates que ens parlen dels diferents aspectes de les relacions de parella i la necessitat humana de crear connexions. Dirigida pels artistes Armando Rabanera i l’italià Fabrizio Gianini l’espectacle busca també la recerca d’un mateix per definir-se com a persona i fa un joc amb l’escenografia per simbolitzar les cares i sortides que tenen les persones. Una proposta entretinguda i innovadora que no només ha estat valorada pel públic, ja que l’any passat va rebre el premi Zirkòlika, el guardó de referència al món del circ.

Fotos David Chao