Un operari d’una empresa de manteniment va morir el passat divendres atrapat per una grua de gran tonatge a la fàbrica de Celsa a Castellbisbal (Vallès Occidental). Els fets van tenir lloc a les deu del matí, quan per causes que es desconeixen la grua es va moure durant una operació de manteniment i ha atrapat l’operari a trenta metres d’alçada.

L’empresa subcontractada fa habitualment aquestes tasques. Els cossos d’emergència no han pogut fer res per salvar la vida de l’operari. Celsa ha establert un servei de suport psicològic per als treballadors que han viscut de prop l’accident, tant de la plantilla pròpia com de la firma subcontractada.