Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Aquest dilluns toca fer repàs de l’actualitat informativa del cap de setmana a Sabadell. Dies frenètics per acomiadar el mes d’octubre.

Al número 22 de la Rambla s’hi troba l’antiga comissaria de la policia armada de Sabadell. Un edifici d’amarg record per tots els antifranquistes de la ciutat, sobretot pels qui van ser detinguts, interrogats i maltractats dins les seves parets. Per recordar-ne la seva història el Museu d’Història i l’Ajuntament han realitzat un petit homenatge a les víctimes i també han inaugurat una placa que explica la història de l’immoble així com la repressió del franquisme. D’aquesta manera l’edifici s’ha convertit en el 9è Espai de Memòria Històrica de Sabadell.

La Festa BBVA de Tardor ha tornat a Sabadell. Enguany amb la seva 9a edició. Una cita carregada d’experiències i activitats per a infants i famílies que s’ha celebrat un cop més a l’Espai Natura, a la Masia de Can Deu. En aquesta ocasió més de 3.000 sabadellencs han assistit als actes.

La campanya en contra del Quart Cinturó continua en marxa. Si el passat febrer els col·lectius que s’hi oposen van convocar una manifestació, aquest cop han preparat una acampada. La cita s’ha celebrat durant aquest cap de setmana a l’avinguda de les Palmeres (Can Deu).

La màgia d’Àgrabah ha tornat a La Faràndula. Per últim cop. I és que l’obra d’Aladí s’acomiada del teatre sabadellenc després de fer la seva primera aparició als escenaris el maig del 2022. Abans d’abaixar el teló, però encara es podrà veure en les sis funcions que se’n faran al Teatre La Faràndula.

L’època de les castanyes ja és aquí. Amb l’arribada de la Castanyada l’olor d’aquest fruit marró, així com el dels moniatos es barreja amb el so de les brases per recordar-nos que el fred s’acosta. És en aquestes dates quan la ciutat s’omple de paradetes i es prepara per viure una de les festes més importants de la cultura catalana.