Multen un motorista per anar sense casc a Sabadell

La nit del 31 d’octubre es va tancar amb més d’una vintena d’incidències a la xarxa viària de Sabadell. La Policia Municipal va desplegar un dispositiu especial en una jornada marcada en vermell al calendari, amb l’augment habitual de l’oci nocturn a la ciutat. Entre les denúncies, set van ser per donar positiu en un control d’alcoholèmia.

En un dels operatius policials, al carrer de Joanot Martorell, es va denunciar un motorista per no portar casc de protecció mentre circulava per la ciutat; a més, també es van multar diferents conductors per altres infraccions com anar sense carnet de conduir, sense cinturó o sense la ITV passada.