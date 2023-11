Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba en les últimes hores marcades per l’aigua. D’una banda, per l’escenari de sequera que s’agreuja. Per l’altra, per l’imminent aniversari del nou Passeig, amb unes fonts que s’han posat ben poc. Finalment, perquè en les pròximes hores poden arribar les pluges a casa nostra.

La sequera continua agreujant-se a Sabadell i a la resta de municipis del Vallès Occidental. A Catalunya, l’estat de les reserves d’aigua als embassaments ha caigut per sota del 20%, una situació que obliga a mantenir enceses totes les alarmes. De moment, la regió abastida pel sistema Ter-Llobregat continua en un escenari d’excepcionalitat -semàfor taronja-, però l’evolució dels darrers mesos fa pensar que el semàfor passarà a estar vermell aviat.

El nou passeig de la Plaça Major complirà un any el pròxim 24 de novembre. La inauguració va posar fi a dues dècades d’incertesa: primer pel trasllat del Mercat Central (1998-2004) i després per les excavacions arqueològiques i les obres de perllongament dels FGC (2004-2017). Amb el passeig dels anys 1990 desmantellat, havia quedat un espai carregat d’asfalt, sense arbres ni mobiliari urbà.

Canvi de temps a la vista a Sabadell, al Vallès Occidental i al conjunt del territori català. Davant de l’escenari de pluja i vent de les pròximes hores -especialment dijous-, Protecció Civil ha activat l’alerta del pla especial per risc de vent, el VENTCAT, i del pla PROCICAT per fort onatge a la costa.

La celebració de Tots Sants a Sabadell ha conduït centenars de persones al cementiri municipal de Sabadell en un degoteig constant de sabadellencs, tot i que sense grans aglomeracions. Armats amb escales per arribar als nínxols més elevats, rams i brides, els assistents han renovat les flors que decoren la tomba dels seus familiars.

Campió olímpic, mundial i europeu, Òscar Salguero ha conegut també la part fosca de l’esport: una lesió que l’ha martiritzat els últims dos anys. Ha estat el moment més crític de la seva exitosa carrera, fins al punt de “perdre la il·lusió i la motivació per continuar competint”, admet el nedador sabadellenc.