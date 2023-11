Perfumeria o local de restauració?

“Perfumeria Soley. Casa fundada en 1890” hi posa en lletres daurades. L’obertura d’un nou local de restauració a l’antiga Perfumeria Soley del carrer de Gràcia, cantonada amb el de Sant Quirze, ha permès realçar un sostre interior amb pintura mural d’època modernista i tornar a fer lluir la façana. Aquest edifici forma part del conjunt catalogat al Pla Especial de Patrimoni de Sabadell que es coneix com les cases d’en Salvany. La família Salvany les va fer construir als anys 1866-1867. A la façana del carrer de Gràcia hi va haver, durant una etapa llarga, la font de la placeta de l’Estudi o font del carrer de Gràcia. Entre els anys 1901-1904 en els baixos d’aquestes antigues cases s’hi van fer reformes per transformar-los en locals comercials, un dels quals dedicat a la perfumeria. Aquest nou ús va implicar el seu embelliment amb paviments hidràulics i decoracions pictòriques murals d’estil modernista. A finals dels anys 1930 i principis dels anys 1940 es va fer una nova reforma d’aquest espai que va afectar la façana, decorada amb un esplèndid fris de l’escultor Camil Fàbregues.