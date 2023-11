El resum de les notícies imprescindibles de les últimes hores a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades a Sabadell pel temporal de vent, que continuarà actiu fins al diumenge, tot i que amb menys intensitat a casa nostra.

Sabadell ha estat el municipi de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord més colpejada pel temporal. Des de les 22 hores i fins a les vuit del matí d’aquest divendres, els Bombers han hagut d’actuar en una desena d’incidències causades pel temporal, la majoria per caiguda d’arbres a la via pública i altres desperfectes materials. Afortunadament, segons fonts del cos, no consten danys personals per les ventades, que han superat els 50 km/h durant les últimes hores.

La Mola és un dels indrets més icònics del Vallès Occidental. Ara, la incertesa envolta el massís pel futur del restaurant que hi ha al cim, segons ha advertit Gemma Gimferrer, gestora de l’espai gastronòmic. El febrer de l’any que ve, en menys de quatre mesos, s’haurà de renovar la concessió a l’emplaçament, que s’atorga cada cinc anys. La manca d’informació concreta sobre els plans de la Diputació de Barcelona, encarregada de la prestació, ha despertat la inquietud de la família, que fa més de cinc dècades que hi treballen.

Una trentena de persones han hagut de ser evacuades per un incendi que ha tingut lloc en una zona d’horts on hi ha un assentament de barraques a la carretera la Roca BV-5001 de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Els Bombers han rebut l’avís a les 02.20 hores de la matinada d’aquest divendres i fins el punt s’hi ha desplaçat dinou dotacions del cos.

Els professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques emmagatzemen situacions mortals on han hagut d’intervenir sota un intens estrès: des d’incendis d’habitatges fins a accidents de carretera múltiples, passant per rescats complicats en què han estat hores i hores al costat de la víctima. A vegades, en recorden una imatge dolorosa, una olor forta o un so molt concret. “Era un nen de pocs mesos. Ens el vam trobar blau, no respirava. Ràpidament vam fer-li el massatge i, per fi, va començar a plorar. Va ser un so celestial”.

L’empresari sabadellenc Ramon Alberich ha estat reelegit per unanimitat, per als trenta-cinc membres del nou plenari, president de la Cambra de Comerç. Càrrec que ostentarà durant els pròxims quatre anys, en el que serà el seu segon i darrer mandat (2019-2023 i 2023-2027), tal com marquen els estatuts.