La passió pel teatre floreix a sis barris de Sabadell

Cultura i art de quilòmetre zero. En Jaume Garcia Arija i l’Enric López han fet créixer la llavor de la interpretació a sis barris de Sabadell: Can Deu, Can Llong, Sol i Padrís i Sant Oleguer, el Poblenou, la Creu de Barberà i Can Puiggener. El que va començar com una prova pilot s’ha anat contagiant a altres barris de Sabadell i ara fins a una setantena de persones desempolsen els seus dots artístics per fer teatre (o escriptura, costura…) que neix al propi barri.

Dos anys després de la posada en marxa, el projecte Teatre de Barri exhibirà la feina feta durant dos anys a diferents barris de la ciutat. Serà a través d’una mostra teatral a l’Estruch, els dies 11 i 12 de novembre a les 16.30, 18.30h i 20 h.

Són peces de creació pròpia. Tot handmade als barris. Els guions estan escrits per ells. “Denominació d’origen dels barris de Sabadell”, apunta López. Les invitacions, gratuïtes, estan disponibles a internet, al portal de cultura de l’Ajuntament.

“No és només cultura, és un projecte molt social i humà”, explica Garcia Arija. “Hi ha qui ha passat una experiència negativa a la seva vida i necessita això per poder treure-ho”, afegeix. “És com teràpia, és un treball d’intervenció comunitària”, apunta López.

De fet, no tot és actuar. Hi ha qui cus. O qui elabora els textos. O qui ajuda amb la posada en escena. “Cadascú treu a relluir el seu talent, l’important és que el barri participi”, diu l’Enric López.

Els impulsors de la iniciativa, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, destaquen “la força de creació de xarxes i relacions entre participants”. I és que, més enllà dels assajos, s’han creat vincles entre els artistes. “M’ha fet reviure sensacions que experimentava quan començava a fer teatre”, rememora l’actor sabadellenc, Jaume Garcia. Per López, la part més humana és el que més el motiva a continuar endavant. “Hi ha una autenticitat, una espontaneïtat…”, destaca.

Aquest projecte s’emmarca en el SBD ON, la cultura al teu barri, un programa que l’Ajuntament de Sabadell posava en marxa a l’estiu del 2021 per fomentar la cultura urbana i les arts escèniques a tots els barris de la ciutat.