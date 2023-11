Moventis posa en marxa un nou servei a l’Aràbia Saudita

Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de l’empresa sabadellenca Moventia, ha reafirmat la seva posició com a operador internacional amb major presència a Aràbia Saudita, amb la posada en marxa del nou servei de transport interurbà del país per als pròxims deu anys.

En concret, aquest servei intercity dona cobertura a seixanta ciutats ubicades a la zona nord-oest, incloent-hi Yeda i el corredor del Mar Roig, amb ramals que connectes importants ciutats com La Meca, Medina i la capital, Riad. “Hem aixecat un projecte partint de zero. Des del mes de febrer hem contractat a 500 treballadors (400 conductors i 100 persones de staff) provinents de fins a deu països diferents. He instal·lat 11 bases operatives i punts de venda propis per tot el país”, apunta Jordi Castells, director general de Moventis i responsable de l’operació de la companyia a Aràbia Saudita.

La xarxa de transport, operada per Moventis, dins el consorci Northwest Bus, està formada per 23 línies i 200 expedicions diàries, a través de les quals es preveu transportar fins a 1,5 milions de persones cada any. Per tal d’assolir aquestes xifres, el consorci ha adquirit 150 autobusos de dotze metres –dels quals un 10% són de característiques VIP- 2 grues, 5 vehicles taller, així com tota la tecnologia per a la venda i operació.

Rècord de passatgers

De forma paral·lela, Moventis ha arribat a la xifra dels 100 milions de passatgers transportats a La Meca, des de la posada en marxa del servei a l’any 2022. Es tracta de la primera operació que Moventis, com a membre del consorci Modern Bus Company va aconseguir en el país saudí. Destaca el rècord de passatgers transportants en un sol mes ( amb un rècord també de 359.500 persones transportades en un sol dia). En total s’han realitzat ja 1,7 milions d’expedicions.