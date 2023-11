El resum de les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba marcada pels successos en les últimes hores. També irromp en la primera plana informativa la delicada situació del Sabadell, amb una ratxa de resultats que torna a deixar un escenari d’incertesa.

Copsar tots els detalls de la Torre de l’Aigua, entrar al Safareig de la Font Nova, descobrir el vapor Buxeda, seguir la pista de la petjada modernista i industrial sabadellenca, endinsar-se en el Monestir de Sant Cugat o passejar pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Sabadell i el Vallès Occidental són un destí atractiu a ulls del turista més enllà dels viatges de negocis.

Sabadell ha entrat en un mes de novembre amb les dones com a protagonistes indiscutibles. La commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que tindrà lloc el pròxim dissabte, 25 de novembre, serveix per refermar la lluita i el compromís de tots els sectors, amb un seguit d’actes que omplen l’agenda al llarg de les pròximes setmanes. A la nostra ciutat, la celebració s’enfoca especialment enguany en les dones grans, majors de 65 anys, un col·lectiu moltes vegades invisibilitzat, també pel que fa a una xacra social com el masclisme.

Totes les mirades estaven dilluns posades en l’Obrera. El 6 de novembre era la data assenyalada per al primer intent de desallotjament, després de vuit anys d’activitat a l’edifici. El procés es va activar ara en fa cinc, amb Cajamar com a propietari de l’espai i principal demandant. Posteriorment, es va accelerar amb la compra de l’edifici per part de la constructora Nedax, actual propietari.

La Policia Municipal de Sabadell ha interceptat 10 quilos d’haixix trobats dins un seguit de tubs metàl·lics transportats per un camió de grans dimensions. El tràiler havia quedat avariat dilluns a mig matí al lateral de la Gran Via.

De moment, calma… tensa. La cinquena derrota consecutiva davant la Real Sociedad B (1-2), quarta amb Gerard Bofill a la banqueta, va enfonsar encara més el Sabadell a la taula – a sis punts de la permanència- i va agreujar la crisi esportiva. El ‘7 de 33’ ha deixat ancorat el conjunt arlequinat en la zona de descens igualat amb el Tudelano i el Sestao, que va guanyar el líder Celta Fortuna. Amb menys punts només figura l’actual cuer, el Teruel, amb sis.