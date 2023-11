Les notícies més importants a Sabadell en les últimes hores

L’actualitat informativa a Sabadell arriba carregada de notícies importants que no et pots perdre. Últimes hores frenètiques, amb l’habitatge i altres qüestions com a temes destacats.

Dos establiments reconeguts de la ciutat abaixaran la persiana en els pròxims mesos. Són la Granja Urpí i El Toc al 2, situats a l’edifici de la cantonada dels carrers de Jovellanos i l’Escola Industrial, al voltant del Mercat Central. Els dos casos es troben en la mateixa situació, ja que estan ubicats en dos locals que formen part d’un edifici que se sotmetrà a una profunda transformació que els obligarà a marxar.

“La meva mare té 70 anys. Fa uns dies van trucar a casa seva dient que eren d’una empresa de matalassos i que havien de venir a fer unes tasques de manteniment. Per sort, em va enganxar amb ella i vaig poder actuar”. És el relat del Ramon Marcet, un dels sabadellencs a qui han volgut estafar amb una trucada fraudulenta. Ell va desconfiar de seguida i, en trucar a la companyia oficial on havia comprat el matalàs, li van confirmar les seves sospites: qui havia trucat no era una empresa per desinfectar el matalàs.

Els veïns del bloc de Guillem Agulló ja tenen electricitat. Endesa ha instal·lat avui 25 comptadors temporals d’emergència social en el marc del conveni de pobresa energètica. L’edifici -ubicat al número 43-49 del carrer de Puig i Cadafalch-, es troba ocupat des de fa vuit anys i fa quatre mesos que Endesa va tallar el subministrament davant l’elevat “risc d’electrocució”.

Les llicències de pisos turístics ja no seran eternes amb la nova regulació que ha aprovat aquesta setmana la Generalitat de Catalunya. A partir d’ara, Sabadell serà un dels municipis on els habitatges d’ús turístic necessitaran una llicència urbanística prèvia que s’haurà de renovar cada cinc anys.

El passat dilluns, una patrulla de la Policia Municipal es va acostar fins a un camió que es trobava aturat al lateral de la Gran Via de Sabadell. Allà va tenir lloc una actuació històrica, que ha acabat amb el decomís més important en la història del cos local. La Policia va requisar finalment un total de 315 quilos d’haixix. En un primer moment, fonts municipals havien informat d’una quantitat propera als 100 quilos, amb la investigació encara oberta.