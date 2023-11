Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat a la ciutat arriba marcada en les últimes hores per la presentació de la nova campanya de Nadal. Sabadell redobla la seva aposta, amb una edició en què el Llaminer i els seus amics continuaran sent protagonistes.

Falten 45 dies pel 25 de desembre i Sabadell es comença a engalanar per viure una l’època més màgica de l’any. En els propers dies, la ciutat començarà a vestir-se amb vescs de la sort, pessebres i llums als balcons. Sabadell desplega els seus encants per a celebrar el Nadal del 2023, que arriba a Sabadell amb desenes d’activitats i carregada de novetats.

Capgirar la imatge de contenidors desbordats i carrers bruts que pateixen diverses zones de Sabadell serà una de les prioritats del Govern aquest mandat. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha presentat dijous l’estratègia Posem Sabadell al dia, que té l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic a tota la ciutat. Les queixes de veïns i comerciants han empès l’Ajuntament a prendre mesures en els últims anys, accions que ara es consoliden i s’incrementen.

Els comerciants del Centre de Sabadell veuen amb bons ulls les obres per millorar l’estat de la Rambla, uns treballs que el govern anunciava fa uns dies i que preveuen renovar la part central. Ara bé, recorden que la via de Massagué espera el seu moment. “Sempre és una bona notícia que hi hagi inversió pública en l’eix comercial”, sostenen fonts de Sabadell Comerç Centre. Posen també el focus en pacificar la Via Massagué, el tercer tram de la milla d’or comercial de Sabadell.

Els trens de les línies R3 i R4 -aquesta última amb pas per Sabadell i altres punts de la comarca- acumulen retards d’uns 25 minuts de mitjana per una avaria en el sistema de senyalització entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, al Vallès Occidental.

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos nega que declinés perseguir la denúncia d’un empresari de la ciutat sobre un possible cas de suborn en benefici del portaveu del PP l’any 2010, Jordi Soriano. Bustos va declarar dijous al jutjat penal número 2 de Sabadell en la primera sessió del judici per la peça 33 del cas Mercuri. En ella s’investiga la possible gestió per silenciar la denúncia, fet pel qual se’l jutja per un presumpte delicte d’omissió de perseguir delictes.