Demanen celeritat per tramitar la connexió ferroviària dels dos Vallesos

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va licitar fa dues setmanes l’estudi informatiu per connectar les línies de Rodalies R4 i R8, que han d’unir els dos Vallesos a través de la xarxa ferroviària. La concreció del projecte ha de permetre connectar grans ciutats com Sabadell i Terrassa amb Granollers.

Ara, diferents sectors han exigit que s’acceleri un procés que està en una fase encara embrionària. Així, CCOO del Vallès Occidental i del Vallès Oriental han reclamat en les últimes hores celeritat en la tramitació per connectar les dues comarques amb ferrocarril. En un comunicat, el sindicat assegura que cal avançar en unir les línies R4 i R8, d’acord amb l’aprovació del Ministeri de Transports de la licitació de l’estudi informatiu per a connectar-les. Assegura que es donaria resposta a l’alta demanda de mobilitat existent entre els dos Vallesos, i reclama que es tingui en compte el model de finançament de les obres en ple procés per transferir la gestió de Rodalies a la Generalitat.

Un projecte “estratègic”

El sindicat qualifica el projecte “d’estratègic”, donat que permetria connectar les capitals del Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa, amb la de l’Oriental, Granollers, i altres localitats de pes com Mollet del Vallès. “És important posar en valor, tal i com fa el ‘Pla Específic de Mobilitat del Vallès’, que la major part dels desplaçaments diaris que es produeixen als Vallesos són de caràcter intern, és a dir, dins i entre les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb un total de 845.000, dels que només el 13% es realitzen en transport públic”, destaca el comunicat.

En canvi, la mobilitat vallesana amb Barcelona suposa un total de 580.000 desplaçaments diaris, dels quals el 46% són en transport públic. Amb tot, considera “inadmissibles” els terminis previstos per les necessitats de mobilitat del territori, que dibuixen el 2026 com l’any de lliurament de l’estudi informatiu i la construcció al llarg de la dècada de 2030.

“A tot això, que caldrà aclarir en el traspàs de Rodalies quan, qui i com es fa i finança” la projecció d’aquesta connexió, s’assenyala en el text.