Els actes pel Dia Universal dels Drets dels Infants donen la benvinguda a la nova plaça de la infància

Sabadell comptarà amb prop d’una trentena d’actes amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI), que se celebra el 20 de novembre. L’objectiu, destaca el consistori, és recordar a la ciutadania que els infants són el col·lectiu més vulnerable i el que més pateix les crisis i problemes del món, així com donar a conèixer els seus drets i la importància de treballar pel seu benestar.

El 20 de novembre es commemora la data en què l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració dels Drets de l’Infant el 1959. Les activitats del programa estan organitzades per l’Ajuntament i el Consell d’Infants i Adolescents i compten amb la col·laboració de diferents entitats i institucions.

Entre les activitats, hi destaca la festa de presentació de la nova plaça de la infància, organitzada pel Consell d’infants, que tindrà lloc el 18 de novembre a la nova plaça (c. de Brutau, 126). La festa, que serà la commemoració central del Dia Universal, començarà a les 10 del matí i s’han programat activitats com tallers, jocs, classes d’skate, classes de dansa urbana per a infants i famílies, música pintacares, creació de xapes, joc de pistes, espai canguratge, biblioteca mòbil, creació d’un mural col·lectiu pels drets dels infants i un pica pica a càrrec del patrocinador Esclat-Bon Preu, entre moltes altres propostes. La lectura del manifest està prevista a les 12:00 h i serà a càrrec de representants del Consell d’infants i adolescents de Sabadell.

La nova plaça de la Infància

El Consell d’Infants va proposar l’any 2021 l’objectiu de disposar d’una plaça en homenatge a tots els nens i nenes de Sabadell i d’arreu del món. Durant més de dos cursos, els i les conselleres han participat en el disseny de la plaça i ara també han treballat en la concepció de la festa inaugural del nou espai públic.

A més, representants del Consell van tenir una reunió amb l’establiment Esclat-Bon Preu (situat al costat de la plaça), acompanyats de la regidora d’Infància i Gent gran, Laura Reyes, per presentar la iniciativa de la festa, el programa d’activitats previst i demanar col·laboració a aquest establiment –i també a Soul Headquarters, centre d’esports i cultura urbana– per poder tirar endavant amb aquesta programació.

Programa d’activitats

La tarda del 18 de novembre comptarà amb una activitat per als més petits a les 17h a Plaça del gas, en el marc dels actes centrals del DUDI. Es tracta de l’espectacle musical “Cançons de butxaca”, adreçat a infants de 0 a 3 anys, el qual inclou danses molt senzilles que els més petits i petites aprendran, a més de gaudir jugant i cantant tant noves com tradicionals cançons.

Diumenge a les 11.30h a la Plaça de les Dones del Tèxtil, el públic infantil podrà gaudir de la proposta teatral “Rita, la rinxols i els tres ossos”, una adaptació del conte clàssic anglès Rínxols d’Or i els tres ossos per a titelles de tija, a càrrec de la Cia. Binixiflat.

També diumenge, dia 19, tindrà lloc el taller “Il·lumina’t”, que organitza el Museu d’Història. El foc va ser decisiu per poder allargar les hores de llum del dia i també per poder accedir a llocs foscos, com coves. Són molts els invents que ens permeten mantenir el màxim possible la flama encesa. Al taller, els infants podran crear llànties de greix com les que es feien servir a la prehistòria i espelmes de cera d’abella com les de l’antiga Arraona. L’activitat es desenvoluparà de manera contínua, en torns de 30 minuts i no cal reserva prèvia. Per a més informació i inscripcions feu click aquí.

Per la seva banda, el Museu d’Art també ha programat una activitat especial en el marc del Dia Universal dels Drets dels Infants. També serà diumenge, 19 de novembre. A les 12h arribarà un espectacle de titelles on els protagonistes són en Matito i els seus amics, tot lligant les seves aventures amb el món de la fotografia.

El dia 20 de novembre, la façana de l’Ajuntament s’iluminarà de color blau amb motiu del Dia Mundial de la Infància, afegint-se així a la proposta d’Unicef.

Dia Mundial de la Prematuritat

En el marc del programa d’activitats i amb motiu de la commemoració del Dia internacional dels infants prematurs, Sabadell se suma a la campanya de sensibilització de l’entitat Som Prematurs, amb la il·luminació de la façana de l’edifici de l’Ajuntament el proper dia 17. I és que aproximadament entre un 7 i un 8% dels nadons naixeran abans de les 37 setmanes de gestació. I un 1,5% ho faran molt prematurament, abans de les 32 setmanes.