Famílies i alumnes de l’escola Nostra Llar demanen aturar el “genocidi” contra el poble palestí

L’associació de famílies d’alumnes de l’escola Nostra Llar s’ha sumat a les concentracions convocades davant les escoles per manifestar el rebuig a la guerra d’Israel i reclamar que s’aturi el “genocidi” contra el poble palestí. També demanen suspendre les relacions, agermanaments i cooperació amb Israel per fer boicot “com a forma de lluita no violenta”. Pràcticament tots els sindicats d’educació; sindicats d’estudiants i l’aFFaC han promogut aquesta acció en el marc d’un manifest que fa una crida per a la pau.

En el marc de la iniciativa, la comunitat educativa representada per aquestes organitzacions va presentar el manifest aquest dimecres, els estudiants es van mobilitzar en una manifestació dijous i les associacions de famílies s’hi han adherit amb una lectura aquest divendres a la tarda, a la sortida de l’escola.