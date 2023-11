El PSC condiciona uns nous pressupostos de la Generalitat a la ronda Nord

La portaveu del grup parlamentari del PSC a Catalunya, Alícia Romero, ha avisat el Govern de la Generalitat que si no compleix els compromisos de signar el conveni de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar i d’aprovar el PDU definitiu per al Hard Rock serà “molt difícil” pactar uns nous pressupostos amb els socialistes. En una roda de premsa al Parlament, ha advertit l’executiu que aquests dos projectes, que ja estaven inclosos en el pacte per als comptes del 2023, són “imprescindibles” i ha insistit que “quan es diu una cosa, s’ha de complir”.

Els governs de l’Estat i de la Generalitat van segellar l’acord el passat mes de juliol per construir la carretera entre les dues capitals vallesanes i Castellar del Vallès. La ronda –uns deu quilòmetres de via– ha de donar continuïtat al Quart Cinturó (B-40), un projecte històricament reivindicat pels municipis afectats. De moment, però, no s’ha concretat cap calendari per iniciar les obres, una qüestió que ha coincidit en el temps amb les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez en l’àmbit estatal.

“Desconfiança i incredulitat”

Romero ha recordat que de moment els socialistes no han fet cap reunió formal per començar a negociar els pressupostos per a l’any vinent i ha explicat que tot i que van fer una breu trobada amb el Govern on la intenció de l’executiu era encetar converses, el PSC els va advertir que fins que no es complís els compromisos adquirits en els passats comptes no negociarien res. “No posarem el carro davant dels cavalls”, ha resumit Romero, que ha subratllat que si no hi ha “un compliment majoritari” de l’acord, serà “molt difícil” entrar a la negociació.

Encara que la socialista ja ha admès que és “molt difícil” que en un mes i mig s’arribi al 100% de l’execució pressupostària prevista, sí que ha demanat que “una gran part estigui executada o com a mínim iniciada”. En aquest punt s’ha referit concretament al conveni de la ronda Nord i al PDU del Hard Rock, que van ser unes qüestions que ja van encallar les negociacions dels últims pressupostos. Ara els socialistes han advertit que són projectes “imprescindibles” per a ells i que mentre no es compleixi pactes com aquests estaran “a l’espera i amb certa desconfiança i incredulitat”.