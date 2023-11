La cruïlla Gran Via – Rambla es queda sense arbres per la sequera

Les obres de la Gran Via a la cantonada amb la Rambla i l’avinguda de Barberà estan pràcticament enllestides des de fa diversos mesos, però hi falta un element destacat: els arbres. I no es pot precisar quan es plantaran, perquè l’Ajuntament ha ajornat aquesta qüestió fins que Sabadell no remunti la situació de sequera que viu. Diversos rètols municipals informen d’aquesta realitat a la mateixa cruïlla, i expliquen que “els treballs de plantació d’arbrat i jardineria d’aquesta actuació queden ajornats a l’espera que la climatologia sigui favorable”. Els treballs en aquest punt de la Gran Via han pacificat l’espai, amb la calçada i la vorera al mateix nivell per calmar el trànsit. També s’han creat noves zones d’estada -que queden incompletes per la falta de vegetació que les acompanyi- i s’han instal·lat nous semàfors i senyals. S’hi han invertit prop de 266.000 euros.

Ja fa set mesos que Sabadell està en situació d’excepcionalitat per la falta de pluges, la qual cosa comporta que s’hagin d’aplicar mesures dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per exemple, els arbres només es poden regar amb el sistema gota a gota, si ja està instal·lat prèviament, o amb regadora. La gespa de parcs i jardins no es pot regar, per la qual cosa s’està morint en diferents punts de la ciutat per la falta persistent d’aigua, com és el cas del parc de Catalunya. Una de les mesures que es planteja per fer front a aquestes conseqüències de la sequera és utilitzar aigua regenerada per al reg d’arbres i gespa, tal com es fa amb la neteja dels carrers de la ciutat. A banda, es busca plantar espècies que necessitin menys aigua per sobreviure.

80.000 euros per a la Gran Via

El pressupost del 2024 preveu destinar 80.000 euros als projectes de la Gran Via. Estan enfocats al projecte de l’Artèxtil, amb l’eixamplament de la vorera des de la Gran Via fins al carrer de Romeu; i a acabar del carrer d’Antoni Forrellad. Les dues obres ja estan en marxa.