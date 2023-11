“A Sabadell, som capaços!”. La proclama ha tancat aquest dimecres al migdia el discurs de la regidora d’Acció Social, Laura Pineda, però resumeix el sentiment de les desenes de persones que s’han reunit en l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemorarà el pròxim 3 de desembre. La jornada, que ha tingut lloc al Casal Pere Quart amb la presència de representants d’entitats del teixit social de Sabadell, l’Ajuntament i persones amb diversitat funcional, ha servit per a reivindicar la necessitat que continuar millorant per garantir els drets de qualsevol ciutadà.

Durant la cita, s’ha presentat el nou Pla d’actuació local en l’àmbit de les persones amb discapacitat. El document vol promoure la participació de les persones amb discapacitat, servir de fotografia del perfil sociodemogràfic i les necessitats i preferències del col·lectiu i conèixer els recursos a disposició dels usuaris. Tot plegat, amb tres àmbits fonamentals que vertebren l’acció: treballar per una vida autònoma, la salut i el benestar i la participació social i comunitària.

Lectura del manifest

Un dels moments més emotius s’ha viscut amb el testimoni de dues persones amb diversitat funcional, que han explicat el seu cas i la seva lluita, reforçant el valor d’entitats com Cipo o AVAN, que treballen per millorar el seu dia a dia.

A banda, també s’ha llegit el Manifest Som Capaços 2023, en el 31è aniversari del dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 3 de desembre del 1992. “Tothom és capaç de fer coses diferents i aportar el seu propi valor i talent”, han expressat, sense oblidar la obligació de les institucions per defensar amb una llei els drets de tothom, sense diferències. “Queda camí per fer”, han insistit.

“Volem ser una ciutat més atenta, amable, conscient i integradora”

En aquesta línia, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha demanat una societat “més atenta, amable, conscient i integradora”, amb un discurs que ha tancat la jornada lloant la tasca d’entitats i associacions que treballen de la mà a Sabadell per fer que el col·lectiu esdevingui “un exemple de superació per a tots”. “Això ens fa millors”, ha emfatitzat, contribuint alhora a una vida “més digna” de tots ells.

Fins al pròxim diumenge, 3 de desembre, la ciutat omple l’agenda d’activitats de sensibilització i visibilització del col·lectiu. En total, es viuran una trentena de propostes Entre elles, Pineda ha volgut destacar la Festa de les Capacitats, que tindrà lloc el mateix diumenge al matí a la plaça de la Creu Alta. Abans, dijous dia 30 de novembre, es viurà a Fira Sabadell una matinal plena d’accions a l’espai de trobada “Al Vallès Occidental, sumem capacitats”, una jornada comarcal d’entitats i serveis de l’àmbit de la discapacitat.