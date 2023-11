Ara sí, Sabadell ja brilla. Sabadell ja ha quedat profundament capbussat en la temporada de Nadal 2023, que s’allargarà fins al 5 de gener amb el pas de la cavalcada per la ciutat. Ja s’intuïa les darreres setmanes –operaris penjant decoració, el pessebre gegant de Sant Roc a mig muntar, tasques de cablejat amunt i avall, etc.–, però, tradicionalment, no és fins que s’encenen els llums de Nadal que el municipi dona el tret de sortida a la campanya nadalenca.

L’emissari de dur la màgia al municipi ha estat el Llaminer, que aquesta tarda ha capitanejat la primera encesa de llums al passeig de la Plaça Major a ritme de la seva pròpia banda sonora, La cançó del Llaminer. “Llaminer, Llaminer, aquí, aquí” han escridassat molts dels infants assenyalant l’endolcit personatge, que en el seu tercer any d’existència ja s’ha convertit en l’icona nadalenc més significatiu del municipi. “Em fa moltíssima il·lusió tornar a ser aquí amb tots vosaltres”, ha celebrat el Llaminer davant dels centenars de persones que van s’ha desplaçat fins a l’escenari del Passeig, mentre recordava que “a partir del dia 1 us espero cada dia al calendari d’advent!”.

Com és habitual, representants del govern municipal i dels grups de l’oposició, així com del Consell Infantil i Adolescent i del comerç local, han participat en el compte enrere per donar vida a l’enllumenat dels carrers. Això, en un show amenitzat pels solistes Marcel Castillejo i Cristina Barbero que, acompanyats d’una vintena de coristes del conjunt Els Notes, han interpretat temes com el sonat clàssic nadalenc All I want for Christamas is You, de Mariah Carey.

Una triple encesa

Un cop l’encesa de llums del Passeig de la Plaça Major ha conclòs, el Llaminer i tota la comitiva s’han desplaçat amb autobús fins als següents punts d’encesa de la ciutat, on ja els esperen centenars de veïns i veïnes per gaudir de l’espectacle de benvinguda a Nadal –a la plaça del Pi (19 h) i a la plaça de la Creu de Barberà (20 h)–. La munió d’assistents que s’han aplegat a l’escenari del Passeig de la Plaça Major –enguany, situat a tocar del passeig Manresa per assegurar una millor visibilitat– s’ha dissolt entre famílies i grups d’amics que s’han dirigit a la Fira de Santa Llúcia –inaugurada també aquest divendres– i d’altres que ha anat a la cerca d’una taula per prendre alguna cosa o que han gaudit d’una passejada acaronats pels nous llums nadalencs.

13.000 metres d’enllumenat

En total, s’han encès més de 700 elements d’il·luminació, que equivalen a quasi 13.000 metre d’enllumenat, repartits entre una vuitantena de places i carrers de la ciutat. Enguany, amb l’avinguda de Francesc Macià i el carrer de la Indústria il·luminats, com a novetat. En aquesta nova campanya de Nadal, s’han instal·lat també tres nous rètols lluminosos amb les lletres de Sabadell. Sumats als que ja guarnien la ciutat l’any passat, en són sis en total: al Racó del Campanar, a la plaça del Pi, a la plaça de la Creu de Barberà, a la plaça del Mil·lenari, a la carretera de Terrassa i a la carretera de Bellaterra.

A l’acte de presentació de les activitats de Nadal al Teatre Principal, el passat 9 de novembre, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va prometre un Nadal “per a tothom” amb l’afany de descentralitzar la festivitat i fer arribar la màgia d’aquesta època de l’any a tots els racons de Sabadell. En aquesta línia, Farrés va anunciar que hi ha previstes una dotzena de celebracions repartides pels barris –Can Puiggener, la Creu Alta, Can Deu, Can Rull, els Merinals, Gràcia, Espronceda-Campoamor, les Termes, Torre-romeu, el Poblenou i Covadonga– que comptaran amb l’assistència del Llaminer en col·laboració amb associacions de veïns, escoles i entitats socials i culturals.

Un Nadal consolidat, en xifres

En els darrers tres anys, Sabadell s’ha consolidat com una de les ciutats catalanes on Nadal es viu més intensament. Tot, lligat a l’arribada de la figura del Llaminer –l’any 2021–, que fins i tot vam veure’l competint en popularitat amb Ses Majestats els Reis d’Orient. En xifres de l’any passat, un total de 40.000 persones van apropar-se a alguna de les representacions de l’espectacle Somriu al Nadal o del calendari d’advent gegant a la plaça del Doctor Robert, ambdues propostes capitanejades per l’endolcit personatge. Així mateix, més de 8.200 persones van passar per la Caseta del Llaminer a fer-se una fotografia o trobar-se amb algun dels protagonistes dels shows nadalencs.

La cavalcada de l’any passat va ser l’acte més multitudinari, com ja és habitual, amb un total de 120.000 assistents, segons el recompte municipal. Tot plegat, Sabadell va acollir més de 250.000 persones en alguna de les activitats programades per Nadal, de les quals, prop de 150.000 van ser famílies de fora de Sabadell, com va assegurar Farrés a l’acte de presentació de Nadal d’enguany.

La campanya nadalenca de 2023, però, prescindeix aquest any de la Fira Reial, ubicada a la Fira de Sabadell, que el 2022 va aplegar prop de 8.000 persones. Segons veus municipals, aquesta inversió ara anirà destinada a renovar carrosses i vestuaris de la cavalcada en els propers dos anys. Tot plegat, el cost de la campanya de Nadal 2023-2024 és de 967.414 euros, segons expliquen fonts municipals.