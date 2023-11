Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

El ple d’aquest mes de novembre a Sabadell va deixar diverses notícies destacades pel futur de la ciutat. Abans de la jornada política, unes 200 persones es van concentrar a les portes del consistori per protestar contra la pujada dels impostos.

Més de dos centenars de persones s’han manifestat a les portes de l’Ajuntament per carregar contra l’increment dels impostos a Sabadell per al 2024. Una quinzena d’entitats de la ciutat han convocat la concentració, coincidint amb el ple municipal de novembre. Després de la pujada anunciada per l’any que ve, la quota mitjana d’IBI s’haurà incrementat un 22% en cinc anys.

Ja és oficial. El sabadellenc Josep Escartín ha estat nomenat síndic municipal de greuges de Sabadell en el ple ordinari celebrat aquest dilluns, 27 de novembre. Qui ja va ser el primer síndic de la ciutat substitueix la sabadellenca Eva Abellan, torna a la institució que ja va dirigir durant dotze anys, entre 2006 i 2018. L’elecció s’ha fet en primera ronda de votació, amb el suport del Govern (PSC i Junts), Vox i PP, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de Crida i Sabadell en Comú.

L’Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han actualitzat l’acord vigent entre les dues parts per l’ús de l’edifici històric del Círcol Republicà Federal, al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre).

Al cens de Sabadell consten més de 10.800 gossos. La Policia Municipal es mira ara de més a prop els seus propietaris i destina patrulles a castigar l’incivisme a cop de multa. Qui no reculli les deposicions dels animals, netegi les seves miccions o no el porti lligat es pot enfrontar a una sanció econòmica d’entre 100 i 400 euros. La normativa no és nova, però l’Ajuntament és ara més estricte en garantir la seva aplicació. Propietaris de gossos també reclamen més espais i àrees a Sabadell destinats al gaudi d’aquests animals.

Sabadell tindrà els seus primers sis autobusos elèctrics en els pròxims mesos -encara per concretar-, i també sumarà set autobusos híbrids més a la seva flota. En total, el ple municipal d’aquest dilluns ha aprovat comprar 13 autobusos amb una inversió prevista de 5,5 milions d’euros. Amb aquestes incorporacions, un 61% de la flota serà de baixes o zero emissions.