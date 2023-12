Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Toca girar pàgina al calendari. Entrem en el mes de Nadal per excel·lència i, com no podia ser d’una altra manera, aquest divendres arrenquen algunes de les activitats més esperades pels més petits.

Era qüestió de temps. El restaurant de la Mola ja té data de tancament: serà el cap de setmana del pròxim 20 i 21 de gener, segons ha confirmat l’actual gestora de l’establiment, Gemma Gimferrer. A partir del següent dilluns, dia 22, ja no obrirà per alimentar els assistents.

Sabadell ja fa olor de Nadal. Després de l’encesa de llums del passat divendres a la tarda en tres punts diferents, la ciutat accelera en una campanya amb més de trenta actes diferents. El mestre de cerimònies en aquest trajecte és el Llaminer, protagonista de l’univers nadalenc amb identitat pròpia a la nostra ciutat.

Un total de 46 alumnes catalans han estat guardonats amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat curs 2022-2023. Els premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya. Entre els premiats, hi ha una sabadellenca.

El seu debut a Terol va significar trencar la pitjor ratxa del Centre d’Esports en la seva història. Això ja delata la delicada situació i el repte monumental que afronta Óscar Cano en la banqueta arlequinada. El tècnic granadí de 51 anys arriba a Sabadell carregat d’experiència després de més de dues dècades dirigint equips, la majoria en el tercer esglaó del futbol estatal. Una història, però, que va començar molt jove i gairebé de casualitat. De tot plegat, en parla en aquesta extensa entrevista.

Les queixes per incivisme a les nits, ja sigui per soroll o botellots, per exemple, generen diverses trucades a la Policia Municipal que no sempre són ateses amb rapidesa, tal com denuncien recurrentment diversos ciutadans. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, es va mostrar conscient d’aquesta realitat en una atenció als mitjans prèvia a la reunió de la Junta Local de Seguretat d’aquest dijous al Teatre Principal, i ha afirmat que el Govern treballa per fer canvis i atendre el màxim nombre de peticions.