200.000 euros ‘extres’ per la campanya de Nadal

La campanya de Nadal fa augmentar l’afluència de gent als carrers de la ciutat. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament ha decidit reforçar la seguretat i la neteja les pròximes setmanes. El consistori destinarà prop de 200.000 euros a reforçar la neteja viària, la recollida de residus i la seguretat.

En el cas de la neteja viària, fins al 8 de gener s’han incorporat dues persones més al servei per dur a terme l’escombrat manual al matí i dues més per executar la mateixa tasca a la tarda en els punts de major afluència de públic del Centre de la ciutat. També es repassaran les papereres i la recollida pneumàtica.

A la resta de la ciutat es reforça la neteja viària amb el manteniment del servei que es fa habitualment en dies laborables, els dies festius.

Pel que fa a la recollida de residus, s’intensifica la recollida de paper i cartró, de la fracció resta i de la brossa exterior, coincidint amb el moment de major intensitat de l’activitat comercial.

Horari especial de recollida

Els dies festius -25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener- hi haurà un horari especial de recollida nocturna de la fracció resta. La recollida selectiva dels residus es farà d’acord amb la programació establerta, per tal de mantenir la freqüència de buidatge i evitar possibles desbordaments als punts de recollida.

També es reforçarà la recollida d’estris i voluminosos abandonats. El telèfon gratuït per a la recollida de mobles i estris vells estarà operatiu tot el Nadal (excepte els dies festius), així com la Deixalleria Mòbil i les Deixalleries Municipals mantindran el seu horari habitual, de dilluns a dissabte de 8h a 20h i els diumenges i festius de 9 a 14 hores.

Seguretat

Durant les Festes, la Policia Municipal intensifica les accions preventives, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Els principals punts d’intervenció de la campanya són els eixos comercials de la ciutat, on hi haurà un augment de la presència en vehicle i especialment a peu dels agents, amb l’objectiu de prevenir fets delictius, com ara robatoris i furts.

La mobilitat serà un altre dels àmbits on actuarà la Policia Municipal, tot intervenint en la indisciplina viària, valorant la possibilitat de desviaments de trànsit en cas necessari i vetllant per la seguretat i la fluïdesa de la mobilitat de persones i vehicles, protegint especialment els vianants.