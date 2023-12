Vandalisme nadalenc

Diversos elements de la decoració nadalenca de Sabadell han patit desperfectes en els últims dies. Concretament, els actes vandàlics s’han produït a les zones del Racó del Campanar, on s’han vist afectades les lletres decoratives, i a la plaça del Pi, on hi ha un trenet. Així ho han explicat des del consistori i també ho ha denunciat l’alcaldessa, Marta Farrés, a les seves xarxes socials.

Des de l’Ajuntament s’ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva i també s’ha criticat l’incivisme. Pel que fa als desperfectes s’ha notificat que una part dels elements del trenet ja s’ha reparat i que s’espera que l’altra ho estigui dilluns vinent.