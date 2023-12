Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La situació de sequera continua agreujant-se i ocupant la primera plana informativa a les portes de tancar l’any. Les mesures per fer front a la manca d’aigua es podrien ampliar a partir del mes de gener.

El Govern preveu ara que el sistema Ter Llobregat, que abasteix Sabadell i la resta de municipis vallesans, entri en la fase d’emergència al gener, i no aquest mes de desembre com es preveia inicialment. Així ho ha confirmat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, que va explicar dimarts que quan això passi, a banda del que ja recull el Pla Especial de Sequera, també s’activaran noves mesures.

El festival Observa ha programat un cartell de luxe per a l’edició del 2024, l’any en què Sabadell és Capital de la Cultura Catalana. A l’amfiteatre del parc de Catalunya, on l’organització augura sumar 20.000 assistents, hi actuaran Sergio Dalma, 31 FAM, Stay Homas, Albert Pla i Julieta. La tercera edició se celebrarà del 23 de maig al 16 de juny, per tant, durant quatre setmanes.

“Hi ha ganes de viatjar; i ho notem”. Ho diu Sílvia Massagué, director d’oficina d’Atlàntida Travel a Sabadell, agència especialitzada en viatges a mida. El pont de la Puríssima, juntament amb les festes de Nadal i el Cap d’Any, posaran la cirereta al pastís “d’un molt bon 2023”, celebra Massagué, que puntualitza que l’any 2024 també es presenta carregat de feina a les agències de viatges.

L’activitat aeroportuària corporativa continua creixent a l’Aeroport de Sabadell. Durant el passat mes de novembre, prop de 400 passatgers van utilitzar l’aeròdrom sabadellenc, segons les darreres dades d’Aena. Des del gener d’enguany fins al 30 del mes passat, s’han comptabilitzat 5.782 persones, un 3,7% més que en els mateixos onze mesos del 2022.

L’Ajuntament de Castellar ha anunciat l’adquisició d’una tacada de quatre equipaments que passaran a ser de gestió municipal. La compra s’ha fet efectiva abans de tancar l’any, aprofitant “la solvència econòmica” del consistori vallesà i la línia d’ajuts del 2023, en una operació global que inclou l’icònic edifici de Cal Gorina. En total, s’invertiran al voltant d’uns 3 milions i mig d’euros, als quals s’hi hauran de sumar ara les despeses per rehabilitar i adaptar els espais als nous usos.