Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Els equipaments i el patrimoni sabadellenc ocupen la primera plana informativa en les últimes hores. El Mercat de Campoamor experimentarà canvis profunds en els pròxims mesos, segons la previsió del Govern local.

La supervivència com a espai amb identitat pròpia del Mercat de Campoamor és una de les grans lluites dels veïns del barri, al sud de Sabadell. Aquest dimecres, el Govern municipal, el grup municipal de Sabadell en Comú Podem i entitats veïnals i culturals de la zona han escenificat l’impuls de l’equipament, que experimentarà una transformació que ha de permetre millorar la seva funcionalitat.

L’estat de diversos edificis protegits preocupa l’arqueòleg sabadellenc Albert Roig, que aquest dimecres ha fet un crit d’alerta en una conferència a la Fundació Bosch i Cardellach per conscienciar agents públics i privats que cal canviar el rumb en la gestió d’aquests immobles. Roig ha parlat de donar ús i de rehabilitar per conservar els edificis abans que caiguin a terra, i ha posar exemples sobre els quals creu que s’ha d’actuar.

Com cada any, Sabadell es bolca amb La Marató de 3CAT. La jornada solidària a Catalunya per excel·lència comptarà a la ciutat amb la participació d’entitats i associacions que organitzen en total prop d’una cinquantena d’activitats per recaptar diners i sumar en la causa.

Més de dos-cents empresaris i persones autònomes del Vallès Occidental, així com representants polítics de la demarcació i econòmics de la comarca, han assistit, aquest dimecres al vespre, a la primera trobada de reconeixement a les empreses del territori, celebrada al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Entre els set distintius atorgats per la patronal Pimec, tres d’ells han tingut accent sabadellenc.

“A la família estem desesperats. Vaig cada setmana als jutjats de Sabadell. Semblo una boja, demanant ajuda perquè s’agilitzin els tràmits. Però no tenim ni data per la celebració del judici“. Són les crues paraules de Noelia Salvador, mare de Víctor Nuño, un jove castellarenc de 18 anys que va perdre la vida el passat 2020 mentre treballava a l’empresa Ferros Sabadell, al polígon industrial de la vila.