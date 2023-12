L’ATM es reunirà per abordar l’augment de tarifes del transport públic

El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es reunirà dimarts que ve per tractar l’augment de tarifes del transport públic el 2024, després de la bonificació per combatre la inflació i de cinc anys de congelació tarifària. Les administracions arriben a la trobada sense haver pactat una proposta conjunta. La decisió afectaria els milers d’usuaris sabadellencs, ja sigui dels trens d’FGC o Rodalies, a més del servei viari de TUS.

Amb tot, ‘El País’ ha informat que s’ha posat sobre la taula un increment del 6,75% per fer front a l’increment de preus dels carburants i l’electricitat dels últims anys. En una roda de premsa, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha confirmat la proposta però ha garantit que el consistori “manté la partida pressupostària per garantir les bonificacions” del transport en el pressupost del 2024.