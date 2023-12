Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

En les últimes hores ha tocat posar la lupa en el món educatiu, després d’uns resultats a Catalunya que mostren una davallada important en el nivell de diferents apartats. Per què s’ha produït aquesta caiguda?

La comunitat educativa catalana ha assumit sense pal·liatius que els resultats són dràsticament dolents. Però entre docents, Generalitat, sindicats i famílies hi ha divergències per assenyalar els motius principals d’aquesta caiguda en picat. Què diu cada part?

D’aquí a dues setmanes, i si la situació meteorològica no canvia, Sabadell registrarà l’any més sec mai registrat. Ara com ara, la pluviometria registrada frega els 300 litres (294,8), lluny encara del màxim històric del passat 2015, quan aleshores les precipitacions en un any natural van ser de 326,6 litres, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Amb nou municipis i més de 300.000 habitants, Sabadell compta amb una de les àrees bàsiques policials de Mossos d’Esquadra (ABP) amb més activitat del país: l’any 2022, es van produir uns 14.000 delictes, uns 38 al dia. Fa unes setmanes, Antoni Milla (1967) va substituir Enric Cervelló com a màxim responsable del cos a Sabadell.

Dues obres que s’estan fent a la Gran Via comportaran restriccions de trànsit aquest divendres, dia 15, i diumenge, 17 de desembre, per tasques d’asfaltatge i pintura que s’hi duran a terme. Els trams afectats són les cruïlles amb els carrers de Sol – Sardà i de Creueta – Quevedo. Un cop acabin les obres els vianants i conductors trobaran una novetat significativa sobre la calçada: els nous passos de vianants que la creuen en superfície, ja que en aquestes cruïlles s’han eliminat els passos soterrats i el resultat serà molt similar al que ja està en marxa al davant de l’hospital Taulí.

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha licitat aquest dijous la redacció de l’anàlisi per avaluar la factibilitat del perllongament ferroviari de la línia S2 d’FGC (Barcelona-Vallès) des de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar del Vallès per millorar les comunicacions de la vila amb els municipis pròxims i Barcelona.