Héctor González, coordinador de l’agrupació de Ciutadans (Cs) a Sabadell

Héctor González Naharro ha estat escollit coordinador de l’agrupació de Ciutadans (Cs) a Sabadell. Héctor González té 32 anys i és psicòleg especialista en salut mental infantil. Estarà acompanyat en la Junta Directiva com secretària per Alicia García, professora de primària, Ramón García, fisioterapeuta i ex regidor de Cs a Sabadell, com a responsable de comunicació, Noemí Aparicio, travel manager, com a vocal i Joaquín Dominguez, transportista i director de ciclisme, també com a vocal.

“És un orgull tenir la confiança dels meus companys per a liderar el partit a la nostra ciutat” ha declarat González. “Estem en un moment clau en el qual els drets i llibertats de molts catalans estan en joc. Els socialistes estan rendits als independentistes mentre a la Catalunya real els ciutadans perdem oportunitats i temps”, ha declarat González. “Des de Cs continuarem denunciant en el Parlament de Catalunya, en el Parlament Europeu i a Sabadell, l’atropellament als nostres drets”. El líder dels liberals a Sabadell ha volgut posar en valor a Cs com “un partit de centre combatiu amb el nacionalisme i els extremismes” i l’eina més útil “per a retornar la convivència, la bona gestió i la il·lusió”.