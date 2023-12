L’Ambaixador Reial arriba a Sabadell el 26 de desembre

L’Ambaixador Reial s’instal·larà del 26 de desembre i fins al 4 de gener a la Casa Duran, de la mà de Sabadell Comerç Centre. Així mateix, a partir del dia 27 hi haurà carters reials a diferents punts de la ciutat.

El proper dimarts 26 de desembre, a les 12h, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, rebrà a l’Ambaixador Reial a la plaça de Sant Roc. L’enviat dels Reis d’Orient vindrà acompanyat pels seus emissaris i per la comitiva de vehicles 600. Després de les benvingudes, l’Ambaixador sortirà al balcó del consistori per dir unes paraules, acompanyat per l’alcaldessa, i la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández. L’Ambaixador anirà a la Casa Duran on hi serà fins al 4 de gener.