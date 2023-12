Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Després dels dos dinars nadalencs per excel·lència, toca tornar momentàniament a la normalitat, en una setmana que s’acabarà amb la celebració del Cap d’Any. La campanya de Nadal continua en marxa a Sabadell.

L’Ambaixador Reial és un dels personatges imprescindibles cada Nadal a Sabadell. Una figura estimada amb qui tots els infants volen passar-hi una estona per explicar les seves entremaliadures i desitjos abans de l’arribada de Ses Majestats a la ciutat, com és tradició, el 5 de gener. L’emissari s’ha instal·lat des d’aquest dimarts i fins al 4 de gener a la Casa Duran, de la mà de Sabadell Comerç Centre. Així mateix, a partir del dimecres hi haurà carters reials a diferents punts de la ciutat.

L’espectacle amb segell sabadellenc ‘Somriu al Nadal‘ torna aquest dimecres, 27 de desembre. S’han previst tres sessions inaugurals que tindran lloc a les 18.30, 19.15 i 20h a la plaça del Doctor Robert. El show inclourà aquest any nous personatges, noves històries i cinc nous temes musicals.

Nou episodi de vandalisme la passada matinada a Sabadell. Els Bombers van haver d’actuar en tres serveis per l’incendi de contenidors entre la una de la matinada i les nou del matí a la ciutat.

El Vallès Occidental continua lleugerament per sota dels nivells de PIB per habitant previs a la pandèmia, segons dades del 2021 publicades recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En canvi, Sabadell ha recuperat les xifres anteriors a la covid, amb un increment notable els darrers anys.

Distinció en el món de la medicina. Marc Armengol, Andrea Jesús Mateos, Andreu Munar i Álvaro Bonilla són els graduats de la Unitat Docent del Parc Taulí que van ser reconeguts amb quatre dels sis premis extraordinaris del Grau en Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).