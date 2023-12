Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La campanya de Nadal continua marcant l’actualitat informativa a Sabadell. En les últimes hores, l’estrena del ‘Somriu al Nadal’ va omplir el passeig de la plaça Major i Sant Roc de visitants que van fer cua per gaudir de l’espectacle.

La Bruixa del Carbó– el Grinch sabadellenc del Nadal–, i cinc noves cançons que els infants encara no s’han après de memòria, han estrenat el Somriu al Nadal en una plaça del Doctor Robert plena de gom a gom i unes cues que ocupaven pràcticament tot el passeig. “Venim des de Barcelona, vam descobrir el Llaminer l’any passat i el Nil s’ha enamorat”, explicava la Nuri Soto, que ja no falla a la seva cita anual a Sabadell.

Sabadell suma per sorpresa un altre mural de Tintín. L’artista urbà internacional Werens –àlies del sabadellenc Ramon Puig– ha pintat l’icònic personatge a la cantonada dels carrers de Jesús i Sant Antoni, a la façana de la cafeteria Pont. El protagonista dels còmics del belga Hergé apareix prenent una tassa de te o cafè amb del seu amic Chang, en un mural inspirat en l’àlbum El lotus blau.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar la setmana passada una pujada de les tarifes de transport públic del 6,75% per compensar la pujada de costos generalitzada d’aquests darrers anys, segons va informar en un comunicat. Alhora, el consell d’administració de l’empresa pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T-usual i T-jove. El descompte augmentarà fins al 50% -tal com passa en l’actualitat- després que l’Estat hagi decidit mantenir l’aportació del 30% corresponent per afavorir els viatgers més recurrents.

El servei d’autobús urbà de Sabadell ja ha superat aquest any els 14 milions de viatges. Transports Urbans de Sabadell (TUS) ja ha recuperat el ritme i, fins i tot, supera les xifres d’abans de la pandèmia. L’any 2022 els viatges van creixer en un 15,99% respecte l’any anterior, situant-se en prop de 12,3 milions de passatgers. Ara, s’han superat els 14 milions de validacions.

Notícia ‘bomba’ per tancar l’any. Sabadell integrarà Castellar del Vallès com a nou barri de la ciutat. Segons ha pogut saber aquest diari, els dos executius, liderats per Marta Farrés i Ignasi Giménez, han treballat discretament al llarg dels darrers mesos en l’ambiciós projecte amb l’objectiu d’arribar a un acord que està previst que es pugui anunciar en les pròximes setmanes.